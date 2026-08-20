Balade en bords de Vienne : le flottage du bois, Bords de Vienne, Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Bords de Vienne · Limoges
Informations pratiques
Balade en bords de Vienne : le flottage du bois Samedi 26 septembre, 14h30 Bords de Vienne Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:15:00+02:00
DES FORÊTS DU PLATEAU DE MILLEVACHES AUX FOURS DE LIMOGES
Découvrez cette pratique historique fascinante et pourtant méconnue qui a contribué à l’essor industriel de Limoges au XIXe siècle. Cette méthode consistait à jeter les bûches et les troncs dans les cours d’eau pour les acheminer jusqu’à la ville.
Avec la complicité du Four des Casseaux.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Bords de Vienne Port du Naveix Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Depuis la maison d’octroi jusqu’au four des Casseaux, laissez-vous conter l’histoire du flottage du bois sur la Vienne.
© Alexis Bernardet – Ville de Limoges
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