Balade en bus de Totem en totem, Wattrelos Découvertes, Wattrelos
samedi 19 septembre 2026 · Wattrelos Découvertes · Wattrelos
Informations pratiques
Balade en bus de Totem en totem Samedi 19 septembre, 14h30 Wattrelos Découvertes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Promenade guidée dans la ville avec pour fil conducteur les panneaux historiques qui retracent son histoire en abordant diverses thématiques. Chaque étape révèlera un pan fascinant du patrimoine wattrelosien, entre anecdoctes et faits historiques.
La visite s’achèvera à la Maison du Projet par la découverte de l’exposition « Mémoire Textile » qui retrace l’histoire industriel de Wattrelos.
Wattrelos Découvertes 189 rue Carnot Wattrelos 59160 Nord Hauts-de-France 00.33.3.20.75.85.86 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/balade-de-totem-en-totem-en-bus »}]
Promenade guidée dans la ville avec pour fil conducteur les panneaux historiques qui retracent son histoire en abordant diverses thématiques. Chaque étape révèlera un pan fascinant du patrimoine et …
©Ville de Wattrelos
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