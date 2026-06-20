Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Tréviet Sérent

Informations pratiques

Sérent

Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne

Tréviet Chapelle Sainte-Suzanne Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10

Vous découvrirez le patrimoine local à travers cette balade en calèche immersive au départ de la chapelle Ste Suzanne située à Tréviet.

Sur inscription auprès du service animation de la mairie de Sérent ou auprès de l’agent d’accueil de la piscine. Gratuit. Ouvert et accessible à tous. .

Tréviet Chapelle Sainte-Suzanne Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 91 36

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English :

L’événement Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande