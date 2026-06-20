Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Tréviet Sérent
lundi 13 juillet 2026 · Tréviet · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne
Tréviet Chapelle Sainte-Suzanne Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10
Vous découvrirez le patrimoine local à travers cette balade en calèche immersive au départ de la chapelle Ste Suzanne située à Tréviet.
Sur inscription auprès du service animation de la mairie de Sérent ou auprès de l’agent d’accueil de la piscine. Gratuit. Ouvert et accessible à tous. .
Tréviet Chapelle Sainte-Suzanne Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 91 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent 10 juillet 2026
- Trail La Sérentaise rue de la Résistance Sérent 12 juillet 2026
- Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent 13 juillet 2026
- Balade en calèche Couësboux Couësboux Sérent 18 juillet 2026