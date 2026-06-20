Trail La Sérentaise rue de la Résistance Sérent
dimanche 12 juillet 2026 · rue de la Résistance · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Trail La Sérentaise
rue de la Résistance à l’étang de Sérent Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
TRAIL de 17 km ouvert à partir de junior Tracé à travers les magnifiques landes autour de Sérent le parcours emprunte à 90 % des chemins et sentiers forestiers, une partie technique accessible à tous, 230 m de dénivelé +, super rythmé ou pas une seconde, vous aurez le temps de vous ennuyer.
TRAIL DÉCOUVERTE de 9 km ouvert à partir de cadet Le même parcours que les 17 km sans les passages très techniques, 130 m de dénivelé, idéal pour l’initiation au trail ou tout simplement pour une agréable sortie
Les courses
9 km départ à 9 h 15
17 km départ à 9 h 30
– Départ et arrivée ÉTANG DE SÉRENT
– Parcours une boucle d’un tour
– Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée
Récompenses
– Trophées ou coupes au scratch
– Galette-saucisse offerte à l’arrivée
– Tirage au sort
Engagement jusqu’au samedi 6 juillet 20 h
– Frais d’engagement 10 €, Possible sur place dans la limite des dossards disponibles, jusqu’à 30 mn avant le départ. Majoration de 3 € .
rue de la Résistance à l’étang de Sérent Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 67 47 92 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail La Sérentaise Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Sérent (Morbihan)
- Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent 10 juillet 2026
- Balade en calèche Chapelle Ste-Suzanne Tréviet Sérent 13 juillet 2026
- Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent 13 juillet 2026
- Balade en calèche Couësboux Couësboux Sérent 18 juillet 2026