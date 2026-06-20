Trail La Sérentaise rue de la Résistance Sérent

Informations pratiques

Sérent

Trail La Sérentaise

rue de la Résistance à l’étang de Sérent Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12

TRAIL de 17 km ouvert à partir de junior Tracé à travers les magnifiques landes autour de Sérent le parcours emprunte à 90 % des chemins et sentiers forestiers, une partie technique accessible à tous, 230 m de dénivelé +, super rythmé ou pas une seconde, vous aurez le temps de vous ennuyer.

TRAIL DÉCOUVERTE de 9 km ouvert à partir de cadet Le même parcours que les 17 km sans les passages très techniques, 130 m de dénivelé, idéal pour l’initiation au trail ou tout simplement pour une agréable sortie

Les courses

9 km départ à 9 h 15

17 km départ à 9 h 30

– Départ et arrivée ÉTANG DE SÉRENT

– Parcours une boucle d’un tour

– Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée

Récompenses

– Trophées ou coupes au scratch

– Galette-saucisse offerte à l’arrivée

– Tirage au sort

Engagement jusqu’au samedi 6 juillet 20 h

– Frais d’engagement 10 €, Possible sur place dans la limite des dossards disponibles, jusqu’à 30 mn avant le départ. Majoration de 3 € .

rue de la Résistance à l’étang de Sérent Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 67 47 92 06

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English :

L’événement Trail La Sérentaise Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande