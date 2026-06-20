Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent
lundi 13 juillet 2026 · rue du 3 août 1944 · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Feu d’artifice à Sérent
rue du 3 août 1944 Étang de la Prée Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à l’étang de Sérent le 13 juillet à la tombée de la nuit. En amont, vous pourrez profiter d’animations. Buvette et restauration sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes de Sérent. .
rue du 3 août 1944 Étang de la Prée Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 93 57
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English :
L’événement Feu d’artifice à Sérent Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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