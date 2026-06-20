Feu d’artifice à Sérent rue du 3 août 1944 Sérent

Informations pratiques

Sérent

Feu d’artifice à Sérent

rue du 3 août 1944 Étang de la Prée Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à l’étang de Sérent le 13 juillet à la tombée de la nuit. En amont, vous pourrez profiter d’animations. Buvette et restauration sur place.

Organisé par le Comité des Fêtes de Sérent. .

rue du 3 août 1944 Étang de la Prée Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 93 57

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English :

L’événement Feu d’artifice à Sérent Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande