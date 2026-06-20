Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent

Informations pratiques

Sérent

Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Venez découvrir la Tourbière de Sérent lors d’une balade avec un guide nature!

Situé au coeur du massif forestier de Pinieux, ce site de 22ha est un habitat exceptionnel qui abrite une flore et une faune bien spécifique. C’est aussi un véritable livre d’histoire qui a commencé il y a environ 5000 ans.

Gratuit Sur inscription obligatoire en ligne sur le site de la Réserve Naturelle des Marais de Séné. .

Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 93 57

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English :

L’événement Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande