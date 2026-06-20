Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Tourbière de Sérent Sérent
vendredi 10 juillet 2026 · Tourbière de Sérent · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent
Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Venez découvrir la Tourbière de Sérent lors d’une balade avec un guide nature!
Situé au coeur du massif forestier de Pinieux, ce site de 22ha est un habitat exceptionnel qui abrite une flore et une faune bien spécifique. C’est aussi un véritable livre d’histoire qui a commencé il y a environ 5000 ans.
Gratuit Sur inscription obligatoire en ligne sur le site de la Réserve Naturelle des Marais de Séné. .
Tourbière de Sérent Kerfontaine Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 93 57
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English :
L’événement Balade nature: visite guidée de la Tourbière de Sérent Sérent a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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