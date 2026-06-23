Balade en calèche commentée du Domaine de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame
vendredi 3 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Balade en calèche commentée du Domaine de la Ferté-Vidame
2 Route de Senonches La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03
Partez à la découverte du Domaine Départementale de la Ferté-Vidame et de ses ruines avec notre guide. Histoire, Patrimoine, Nature et Percherons seront au rendez-vous ! Et vous ?
Partez à la découverte du Domaine Départementale de la Ferté-Vidame et de ses ruines avec notre guide. Histoire, Patrimoine, Nature et Percherons seront au rendez-vous ! Et vous ? 16 .
2 Route de Senonches La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
Come explore the Fert-Vidame Departmental Estate and its ruins with our guide. History, heritage, nature, and Percheron horses await you! How about you?
L’événement Balade en calèche commentée du Domaine de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE
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