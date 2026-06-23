Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Balade en calèche commentée du Domaine de la Ferté-Vidame

2 Route de Senonches La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03

Partez à la découverte du Domaine Départementale de la Ferté-Vidame et de ses ruines avec notre guide. Histoire, Patrimoine, Nature et Percherons seront au rendez-vous ! Et vous ?

Partez à la découverte du Domaine Départementale de la Ferté-Vidame et de ses ruines avec notre guide. Histoire, Patrimoine, Nature et Percherons seront au rendez-vous ! Et vous ? 16 .

2 Route de Senonches La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Come explore the Fert-Vidame Departmental Estate and its ruins with our guide. History, heritage, nature, and Percheron horses await you! How about you?

L’événement Balade en calèche commentée du Domaine de la Ferté-Vidame La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE