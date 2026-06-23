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AGENDA · La Ferté-Vidame

Visite commentée de La Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame

dimanche 5 juillet 2026 · La Ferté-Vidame

Visite commentée de La Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

La Ferté-Vidame

Visite commentée de La Chapelle Saint-Pierre de Réveillon

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-08-30 15:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Partez, avec notre guide, à la découverte de la chapelle Saint-Pierre de Réveillon construite au XIIè et XIVè s, elle abrite des peintures murales du XVIè s. très bien conservées et classées aux Monuments Historiques.
Partez, avec notre guide, à la découverte de la chapelle Saint-Pierre de Réveillon construite au XIIè et XIVè s, elle abrite des peintures murales du XVIè s. très bien conservées et classées aux Monuments Historiques. 5  .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59  tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Join our guide on a tour of the Saint-Pierre de R%E9veillon Chapel, built in the 12th and 14th centuries. It houses 16th-century murals, which are very well preserved and designated as Historic Monuments.

L’événement Visite commentée de La Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE

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