Informations pratiques

La Ferté-Vidame

Braderie au kilo de la Médiathèque

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Médiathèque organise sa braderie de l’été. Venez faire votre stocks de livres pour seulement 1€ le kilo !

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29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

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English :

The library is holding its summer book sale. Come stock up on books for just 1? per kilo!

L’événement Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE