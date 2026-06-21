Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame
samedi 4 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Braderie au kilo de la Médiathèque
29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Médiathèque organise sa braderie de l’été. Venez faire votre stocks de livres pour seulement 1€ le kilo !
La Médiathèque organise sa braderie de l’été. Venez faire votre stocks de livres pour seulement 1€ le kilo ! .
29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library is holding its summer book sale. Come stock up on books for just 1? per kilo!
L’événement Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)
- Conférence De l’épineux métier d’écrire quand on a la bonne idée de naître femme La Ferté-Vidame 3 juillet 2026
- Visite commentée de La Chapelle Saint-Pierre de Réveillon La Ferté-Vidame 5 juillet 2026
- Visite commentée du domaine départemental La Ferté-Vidame 5 juillet 2026
- Initiation à la survie La Ferté-Vidame 9 juillet 2026
- Escape Game Un Soupçon à Versailles La Ferté-Vidame 9 juillet 2026