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Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame

samedi 4 juillet 2026 · La Ferté-Vidame

Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
29 Rue de Laborde
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Ferté-Vidame

Braderie au kilo de la Médiathèque

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

La Médiathèque organise sa braderie de l’été. Venez faire votre stocks de livres pour seulement 1€ le kilo !
La Médiathèque organise sa braderie de l’été. Venez faire votre stocks de livres pour seulement 1€ le kilo !   .

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17  mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

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English :

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L’événement Braderie au kilo de la Médiathèque La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE

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