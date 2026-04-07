Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en écriture Rue des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains

Balade en écriture Rue des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue des 7 Chevaux

Adresse : Lac des 7 Chevaux

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 25 25 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Balade en écriture

Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Balade maximum de 3 kms, accessible, ponctuée de moments d’écriture créative. Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature et aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.
A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.
Annulé en cas de pluie ou orage.   .

Rue des 7 Chevaux Lac des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98  bonjour@creer-serelier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en écriture

L’événement Balade en écriture Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)