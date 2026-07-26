Balade en forêt en poney Shetland Poney-club de Bois-Guilbert Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

Balade en forêt en poney Shetland

Poney-club de Bois-Guilbert 1001 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Le poney-club de Bois Guilbert propose des balades à Shetland en forêt pour les enfants de 6 à 8 ans.

Sous l’œil de l’équipe d’animateurs, vos enfants pourront découvrir pendant tout une semaine la passion du poney.

Au programme petites promenades dans le domaine, jeux à poneys et découverte de la nature pour 3 à 4 heures d’activités poney par jour. .

Poney-club de Bois-Guilbert 1001 Route d’Héronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

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English : Balade en forêt en poney Shetland

L’événement Balade en forêt en poney Shetland Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin