Balade en Majest’in, les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Minck · Calais
Informations pratiques
Balade en Majest’in, les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ? 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais
Les matins uniquement à 9h samedi et dimanche. Durée : environ 2h. 25 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Exposition + Majest’in + balade à pied réduite (2 km)
Exposition sur les wateringues et les canaux puis balade sur le canal en Majest’in et retour à pied. Vous verrez une station de pompage, un aqueduc caché, les canaux collecteurs dont on évoquera le passé, le présent et le futur (environnement, tourisme…).
Du quai de l’Escaut à Coulogne et retour
Minck (Exposition) ▶ Batellerie ▶ Majest’in ▶ Citadelle ▶ Paradis ▶ Minck, 62100 Calais
Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)
Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « association@calaispourleclimat.fr »}]
Exposition + Majest’in + balade à pied réduite (2 km)
© Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)
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