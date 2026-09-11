Balade en Majest’in, les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais

Informations pratiques

Balade en Majest’in, les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ? 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais

Les matins uniquement à 9h samedi et dimanche. Durée : environ 2h. 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Exposition + Majest’in + balade à pied réduite (2 km)

Exposition sur les wateringues et les canaux puis balade sur le canal en Majest’in et retour à pied. Vous verrez une station de pompage, un aqueduc caché, les canaux collecteurs dont on évoquera le passé, le présent et le futur (environnement, tourisme…).

Du quai de l’Escaut à Coulogne et retour

Minck (Exposition) ▶ Batellerie ▶ Majest’in ▶ Citadelle ▶ Paradis ▶ Minck, 62100 Calais

Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « association@calaispourleclimat.fr »}]

Exposition + Majest’in + balade à pied réduite (2 km)

© Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)