Casteljaloux

Balade en Segway

Office de tourisme CLG Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:30:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Partez à l’aventure en Segway avec Mobilboard, et baladez vous sur les chemins de Casteljaloux de façon unique et ludique.

Possibilité d’un Segway PMR. Nombre de place limité.

Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme. .

Office de tourisme CLG Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44

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English : Balade en Segway

L’événement Balade en Segway Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne