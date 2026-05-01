Obterre

Balade en soirée à la Haute-Touche

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-05-29

L’association des amis de la Haute Touche vous propose une balade en soirée dans les allées de la réserve zoologique de la Haute Touche.

Balade semi-nocturne dans les allées de la réserve.

Plusieurs ateliers vous seront proposés tout le long du parcours atelier pédagogique animé par le service pédagogique de la réserve, un tailleur de bois de cerf avec des silex, un apiculteur avec une ruche pédagogique, un photographe animalier et un peintre. 5 .

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 45 54 lesamisdelahautetouche@gmail.com

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English :

The association des amis de la Haute Touche offers an evening stroll through the alleys of the Haute Touche zoological reserve.

L’événement Balade en soirée à la Haute-Touche Obterre a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne