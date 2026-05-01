Obterre

Balade en soirée

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Balade en soirée dans la réserve zoologique de la Haute Touche.

L’association des Amis de la Haute-Touche vous donne rendez-vous vendredi 29 Mai pour une visite de la réserve en soirée. Au fil de votre balade vous rencontrerez un tailleur de bois de cerfs, un apiculteur, un peintre et un photographe animalier. Participez à cette soirée c’est découvrir la réserve et les animaux autrement, à la tombée d la nuit, mais c’est aussi soutenir l’association qui oeuvre aux côtés de la réserve en faveur de la conservation et du bien-être animal.

Ouverture des portes à 18h30, fermeture de la billeterie à 20h. Accès par la Route du Blanc, D975. 5 .

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 45 54 lesamisdelahautetouche@gmail.com

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English :

36th edition of the Haute-Touche jazz concert with Les Cariboux du Poitou and Cécilya and the Candy Kings , who will enthral you with their frenzied style and music.

L’événement Balade en soirée Obterre a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne