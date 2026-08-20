Balade en trottinette : Trott’Expérience à Douai, place d’Armes Douai, Douai

Informations pratiques

Balade en trottinette : Trott’Expérience à Douai Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 place d’Armes Douai Nord

Limité à 6 personnes par créneau, à partir de 14 ans, équipement fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Jérôme, votre accompagnateur vous enmène dans les rues de Douai en trottinette électrique. Redécouvrez le Vieux-Douai, les façades, édifices, parcs et jardins, puis, continuez votre balade le long de la Scarpe, cheveux au vent.

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Jérôme, votre accompagnateur vous enmène dans les rues de Douai en trottinette électrique. Redécouvrez le Vieux-Douai, les façades, édifices, parcs et jardins, puis, continuez votre balade le long de…

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