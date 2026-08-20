Balade en trottinette : Trott’Expérience à Douai, place d’Armes Douai, Douai
samedi 19 septembre 2026 · place d'Armes Douai · Douai
Informations pratiques
Balade en trottinette : Trott’Expérience à Douai Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 place d’Armes Douai Nord
Limité à 6 personnes par créneau, à partir de 14 ans, équipement fourni
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Jérôme, votre accompagnateur vous enmène dans les rues de Douai en trottinette électrique. Redécouvrez le Vieux-Douai, les façades, édifices, parcs et jardins, puis, continuez votre balade le long de la Scarpe, cheveux au vent.
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Jérôme, votre accompagnateur vous enmène dans les rues de Douai en trottinette électrique. Redécouvrez le Vieux-Douai, les façades, édifices, parcs et jardins, puis, continuez votre balade le long de…
©DAT
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