Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois Départ Office de Tourisme de Montbéliard Montbéliard samedi 4 juillet 2026.

Montbéliard

Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois

Départ Office de Tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Prenez place à bord d’un véhicule de collection et partez à la découverte du Pays de Montbéliard. Votre chauffeur, membre du club des Vieux Volants Franc-Comtois, sera votre guide.

Nombre de places disponibles 20, pour une durée de 2h, apéritif compris dans le tarif.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montbéliard .

Départ Office de Tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

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English : Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois

L’événement Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD