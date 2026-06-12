Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois Départ Office de Tourisme de Montbéliard Montbéliard
Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois Départ Office de Tourisme de Montbéliard Montbéliard samedi 4 juillet 2026.
Montbéliard
Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois
Départ Office de Tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01
Prenez place à bord d’un véhicule de collection et partez à la découverte du Pays de Montbéliard. Votre chauffeur, membre du club des Vieux Volants Franc-Comtois, sera votre guide.
Nombre de places disponibles 20, pour une durée de 2h, apéritif compris dans le tarif.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montbéliard .
Départ Office de Tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60
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English : Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois
L’événement Balade en voiture ancienne avec les Vieux-Volants Franc-Comtois Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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