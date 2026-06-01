Balade en zones humides Ferme Minez Du Langonnet
Balade en zones humides Ferme Minez Du Langonnet mercredi 17 juin 2026.
Langonnet
Balade en zones humides
Ferme Minez Du 3 Minez Du Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Tout au long de la balade, nous partagerons nos pratiques pour préserver ces milieux naturels, l’importance de la biodiversité et nos efforts pour protéger et restaurer ces écosystèmes fragiles via nos activités agricoles. Les animaux et les plantes ne seront pas oubliés! Durée 2h. .
Ferme Minez Du 3 Minez Du Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 88 75 40 71
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English :
L’événement Balade en zones humides Langonnet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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