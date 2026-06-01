Je feutre ma broche Ferme du Minez Du Langonnet
Je feutre ma broche Ferme du Minez Du Langonnet samedi 20 juin 2026.
Langonnet
Je feutre ma broche
Ferme du Minez Du 3 Rue du Menez Du Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La séance commence toujours par la rencontre avec les brebis et la découverte de leur laine. Vous manipulerez la laine, l’eau et le savon pour façonner une broche aux couleurs chatoyantes. Ces couleurs réalisées à la ferme sur la laine de nos brebis vous permettront de laisser parler votre créativité. .
Ferme du Minez Du 3 Rue du Menez Du Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 88 75 40 71
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English :
L’événement Je feutre ma broche Langonnet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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