Je feutre ma broche Ferme du Minez Du Langonnet samedi 20 juin 2026.

Langonnet

Je feutre ma broche

Ferme du Minez Du 3 Rue du Menez Du Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La séance commence toujours par la rencontre avec les brebis et la découverte de leur laine. Vous manipulerez la laine, l’eau et le savon pour façonner une broche aux couleurs chatoyantes. Ces couleurs réalisées à la ferme sur la laine de nos brebis vous permettront de laisser parler votre créativité. .

Ferme du Minez Du 3 Rue du Menez Du Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 88 75 40 71

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English :

L’événement Je feutre ma broche Langonnet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan