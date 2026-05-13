Langonnet

Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye

Tournebride Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Deux femmes de caractère y ont exercé un pouvoir de décision, à leur manière, certes, et marquent encore les lieux modifiés au cours de l’histoire. Pour en savoir plus… RDV au carrefour du Tourne Bride, avec Jocelyne Petit des Amis de l’Abbaye. .

Tournebride Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan