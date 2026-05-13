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Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet

Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Tournebride

Ville : 56630 Langonnet

Département : Morbihan

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Langonnet

Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye

Tournebride Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Deux femmes de caractère y ont exercé un pouvoir de décision, à leur manière, certes, et marquent encore les lieux modifiés au cours de l’histoire. Pour en savoir plus… RDV au carrefour du Tourne Bride, avec Jocelyne Petit des Amis de l’Abbaye.   .

Tournebride Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23 

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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