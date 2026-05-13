Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet
Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet vendredi 17 juillet 2026.
Langonnet
Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye
Tournebride Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Deux femmes de caractère y ont exercé un pouvoir de décision, à leur manière, certes, et marquent encore les lieux modifiés au cours de l’histoire. Pour en savoir plus… RDV au carrefour du Tourne Bride, avec Jocelyne Petit des Amis de l’Abbaye. .
Tournebride Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les Patrimoines de l’été quartier de l’abbaye Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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