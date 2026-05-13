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Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet

Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : La Trinité

Ville : 56630 Langonnet

Département : Morbihan

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Langonnet

Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet

La Trinité Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Achevée durant la deuxième moitié du 16e siècle, l’église de la Trinité-Langonnet s’inscrit fièrement dans la continuité de cet élan de construction initié au siècle précédent, par les Rohan à Kernascléden et les Boutteville au Faouët. Avec Alain Breteau, historien Langonnetais.   .

La Trinité Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23 

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L’événement Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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