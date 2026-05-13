Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet
Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet vendredi 24 juillet 2026.
Langonnet
Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet
La Trinité Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Achevée durant la deuxième moitié du 16e siècle, l’église de la Trinité-Langonnet s’inscrit fièrement dans la continuité de cet élan de construction initié au siècle précédent, par les Rohan à Kernascléden et les Boutteville au Faouët. Avec Alain Breteau, historien Langonnetais. .
La Trinité Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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L’événement Les patrimoines de l’été l’église de la Trinité-Langonnet Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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