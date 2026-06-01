fLA(I)NErie Ferme du Minez Du Langonnet mercredi 24 juin 2026.

Langonnet

fLA(I)NErie

Ferme du Minez Du 3 Menez Du Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

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Ferme du Minez Du 3 Menez Du Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 88 75 40 71

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English :

L’événement fLA(I)NErie Langonnet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan