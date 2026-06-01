fLA(I)NErie Ferme du Minez Du Langonnet
fLA(I)NErie Ferme du Minez Du Langonnet mercredi 24 juin 2026.
Langonnet
fLA(I)NErie
Ferme du Minez Du 3 Menez Du Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Plongez dans l’univers fascinant de la laine et découvrez le processus artisanal de transformation de la laine de nos brebis en feutre. Durée 1h30. .
Ferme du Minez Du 3 Menez Du Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 88 75 40 71
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English :
L’événement fLA(I)NErie Langonnet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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