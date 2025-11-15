Balade entomologique, les insectes et autres petites bêtes RNN de la Casse de la Belle-Henriette L’Aiguillon-la-Presqu’île

Balade entomologique, les insectes et autres petites bêtes

RNN de la Casse de la Belle-Henriette 203 Route de la Tranche L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

2026-04-22 2026-05-13 2026-06-13

Balade animée autour des insectes, araignées et autres petites bêtes. Découverte des différents suivis réalisés sur la réserve.

Sur réservation.

Point de rdv ici 46.34367, -1.34815 ; accès par le chemin longeant le 203 Route de la Tranche .

RNN de la Casse de la Belle-Henriette 203 Route de la Tranche L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

