Balade entre passé, présent et futur – Rillieux-la-Pape, L’échappée, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Balade entre passé, présent et futur – Rillieux-la-Pape Samedi 19 septembre, 10h30 L’échappée Rhône

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

De l’Echappée à la ferme urbaine, en passant par le futur centre-ville en construction, découvrez le passé, le présent et l’avenir de Rillieux-la-Pape. À l’issue de la balade, des animations autour des légumes oubliés seront proposées aux participants.

L’échappée 83 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Piamateur Semailles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Arrêt l’Échappée C2, C5

Parkings gratuits autour

De l’Echappée à la ferme urbaine, en passant par le futur centre-ville en construction, découvrez le passé, le présent et l’avenir de Rillieux-la-Pape. À l’issue de la balade, des animations autour…

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