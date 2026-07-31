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Balade et cours d’équitation durant l’été Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

vendredi 31 juillet 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Les Écuries du Dropt
Adresse
683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
Ville
Saint-Pierre-sur-Dropt

Balade et cours d’équitation durant l’été Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 31 juillet – 1 septembre

Balade et cours d’équitation durant l’été, chevaux, poneys, sheltands

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-01T18:00:00.000+02:00

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Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt


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