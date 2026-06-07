Informations pratiques

Saint-Pierre-sur-Dropt

Soirée paëlla concert

Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée paëlla avec animation musicale . .

Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 83

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English : Soirée paëlla concert

L’événement Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT du Pays de Duras CDT47