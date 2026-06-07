AGENDA · Saint-Pierre-sur-Dropt
Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt
samedi 1 août 2026 · Saint-Pierre-sur-Dropt
Informations pratiques
Saint-Pierre-sur-Dropt
Soirée paëlla concert
Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée paëlla avec animation musicale . .
Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 83
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English : Soirée paëlla concert
L’événement Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT du Pays de Duras CDT47
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