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Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt

samedi 1 août 2026 · Saint-Pierre-sur-Dropt

Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Pierre-sur-Dropt

Soirée paëlla concert

Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Soirée paëlla avec animation musicale .   .

Salle des Fêtes Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 70 83 

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English : Soirée paëlla concert

L’événement Soirée paëlla concert Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT du Pays de Duras CDT47

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