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AGENDA · Munster

Balade et cuisine sauvage Munster

dimanche 20 septembre 2026 · Munster

Balade et cuisine sauvage Munster

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
68140 Munster
Département
Haut-Rhin
Tarif

Munster

Balade et cuisine sauvage

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Sortie plantes, cueillette et cuisine en extérieur
Sortie plantes, cueillette et cuisine en extérieur.   .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est   abracadabaume@hotmail.com

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English :

Outdoor plant picking and cooking outing

L’événement Balade et cuisine sauvage Munster a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster

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