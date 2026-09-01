Informations pratiques

Munster

Balade et cuisine sauvage

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Sortie plantes, cueillette et cuisine en extérieur

Sortie plantes, cueillette et cuisine en extérieur. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est abracadabaume@hotmail.com

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English :

Outdoor plant picking and cooking outing

L’événement Balade et cuisine sauvage Munster a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster