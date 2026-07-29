Balade et plancha CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Balade et plancha

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Balade avec Carine et Guy du côté d’Uglas, suivie d’un repas comprenant apéritif, grillades, magret de canard, pommes vapeur, dessert et fromage. Vin et eau compris.

Tarif 20€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

A walk with Carine and Guy near Uglas, followed by a meal featuring an aperitif, grilled meats, duck breast, steamed potatoes, dessert, and cheese. Wine and water included.

Price: 20? Reservations required at 07 86 28 51 46.

L’événement Balade et plancha Capvern a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65