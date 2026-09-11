Balade et projection – Sentier des crassiers, Couriot – Musée de la Mine, Saint-Étienne

Informations pratiques

Balade et projection – Sentier des crassiers 19 et 20 septembre Couriot – Musée de la Mine Loire

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Thomas Goumarre, DNSEP Art mention ACDC_espaces, artiste, et Adriano Duarte, paysagiste-concepteur, ont conçu ensemble le Sentier des Crassiers, un sentier-enquête qui relie les vestiges visibles de la période minière stéphanoise. Entre crassiers, jardins ouvriers et cités minières, ce parcours propose d’explorer le paysage post-minier comme un terrain d’observation, de récits et d’interprétations croisées.

Le rendez-vous est donné au Musée de la Mine, point de départ d’une balade commentée au cours de laquelle nous confronterons différents points de vue : historique, écologique et géologique, pour lire autrement ces territoires en transformation. La marche se prolongera jusqu’à l’ESAD Saint-Étienne, lieu d’arrivée de la balade, où sera proposée une projection de films réalisés par Thomas Goumarre dans le cadre de sa série Contre-visite. De Saint-Étienne à Charleroi, ces films prolongent l’enquête en donnant voix à d’autres manières d’habiter, de parcourir et de raconter les paysages hérités post-mines.

Film : Contre-visite des crassiers en friche à Saint-Étienne / Arnaud Descheemacker (vidéo – 31,19 min.)

Balade conçue collaboration en avec Couriot – Musée de la Mine Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre Départ : 13h du musée de la Mine Arrivée à l’ESAD Saint-Étienne vers 16h pour la projection Fin : prévue à 17h. Effectif : 50 participants

Réservation obligatoire

Il est possible d’assister uniquement à la projection.

Couriot – Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 26 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWnXKPdZHvgAvmo2QZGx9ZEo8RciiuZhN72Inf40tL7fQCHw/viewform »}, {« owner »: {« uid »: 70365658, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-04T15:08:41.337Z », « data »: [{« eventDuration »: « 180 », « bookingContact »: « info@citedudesign.com », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Saint-u00c9tienne », « street »: « 3, boulevard Maru00e9chal Franchet D’esperey », « latitude »: 45.438627, « postalCode »: « 42000 », « longitude »: 4.376807}, « passId »: 434852523, « isPending »: false, « addressId »: 1080529}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T15:08:41.038Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2572335, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T15:08:41.164Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485328897, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789815600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-04T15:08:41.336Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434852523 »}] Classé Monument historique et Musée de France, le Puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial et muséographique à deux pas du centre ville de Saint-Étienne. Avec ses deux crassiers, et son chevalement, il est le dernier grand témoin de l’aventure minière du bassin stéphanois, et abrite depuis 1991 le Musée de la Mine de Saint-Étienne. Dans ses bâtiments, qui ont conservé leur authenticité et la trace du travail des hommes reconstituée depuis leur fermeture en 1973, il propose une découverte de l’univers de la mine sur les pas des mineurs, avec notamment une galerie souterraine.

La visite d’1h15 fait découvrir la plupart des espaces parcourus quotidiennement par les mineurs : l’impressionnant lavabo (la « salle des pendus »), la lampisterie, mais aussi la salle de la machine d’extraction et la salle d’énergie. Une émouvante galerie souterraine reconstituée permet de comprendre les techniques d’exploitation et les conditions de travail, en empruntant un authentique train de mine. Les expositions, festivals, concerts, installations artistiques et la Fête de Sainte-Barbe (décembre) font de Couriot un lieu de vie et de culture de premier plan, qui est aujourd’hui le musée le plus fréquenté de la Loire avec plus de 60 000 visiteurs par an.

Depuis 2012, Couriot a fait l’objet d’un important programme de travaux pour sauvegarder son patrimoine, rendre plus confortable votre venue et renouveler son parcours de visite. Découvrez dès maintenant les nouveaux espaces d’exposition : La Figure du mineur, La grande histoire de Couriot, Six siècles d’aventure houillère de Saint-Étienne et de son territoire, avec son nouvel audiovisuel. Couriot, c’est aussi un parc de 8 hectares pour tous, autour du chevalement, avec ses jeux pour enfants, ses aires de piquenique, et ses grandes pelouses. parc de stationnement (pour voitures et autocars) Bus

Thomas Goumarre, DNSEP Art mention ACDC_espaces

crédit photo : Barthélémy Gonon