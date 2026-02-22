Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère
Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère samedi 6 juin 2026.
Balade et repas de Printemps
Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : 2026-06-06
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Comme chaque année, l’association des Moulins de Razel et de Chaumeil vous invite à une randonnée découverte autour du patrimoine bâti et naturel du territoire.
Le midi, pause pique nique sorti du sac. Retour sur Pérols sur Vézère vers 16h puis à partir de 18h30 soirée apéro et repas.
Possibilité d’effecuer uniquement la randonnée ou le repas du soir.
Réservation obligatoire avant le 29 mai 2026 .
Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 65 37 58 amrcperols@gmail.com
