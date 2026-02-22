Balade et repas de Printemps Pérols-sur-Vézère

Balade et repas de Printemps

Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère Corrèze

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Comme chaque année, l’association des Moulins de Razel et de Chaumeil vous invite à une randonnée découverte autour du patrimoine bâti et naturel du territoire.

Le midi, pause pique nique sorti du sac. Retour sur Pérols sur Vézère vers 16h puis à partir de 18h30 soirée apéro et repas.

Possibilité d’effecuer uniquement la randonnée ou le repas du soir.

Réservation obligatoire avant le 29 mai 2026 .

Place de la Mairie Pérols-sur-Vézère 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 65 37 58 amrcperols@gmail.com

