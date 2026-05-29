BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN. Hures-la-Parade
BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN. Hures-la-Parade vendredi 10 juillet 2026.
Hures-la-Parade
BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN.
Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-21
Immersion sur le Causse Méjean sur les traces de son Histoire. Visite guidée en itinérance sur trois hameaux.
Sandie Blanc vous propose de découvrir le Causse Méjean en itinérance sur 3 hameaux typiques du territoire.
Découvrez l’histoire et la vie sur le plateau, la faune et la flore.
Possibilité de pique niquer sur le site de l’association Takh et de participer à la visite du projet sur les chevaux de Przewalski ( 7€)
Réservation obligatoire .
Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the Causse Méjean: follow in the footsteps of its history. Guided tour of three hamlets.
L’événement BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN. Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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