Hures-la-Parade

BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN.

Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-21

Immersion sur le Causse Méjean sur les traces de son Histoire. Visite guidée en itinérance sur trois hameaux.

Sandie Blanc vous propose de découvrir le Causse Méjean en itinérance sur 3 hameaux typiques du territoire.

Découvrez l’histoire et la vie sur le plateau, la faune et la flore.

Possibilité de pique niquer sur le site de l’association Takh et de participer à la visite du projet sur les chevaux de Przewalski ( 7€)

Réservation obligatoire .

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the Causse Méjean: follow in the footsteps of its history. Guided tour of three hamlets.

L’événement BALADE ET VISITE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN. Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes