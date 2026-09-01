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AGENDA · Champagney

BALADE FAMILIALE à Champagney mairie Champagney

dimanche 20 septembre 2026 · mairie · Champagney

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
mairie
Adresse
20 Rue du Pâquis
Ville
70290 Champagney
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagney

BALADE FAMILIALE à Champagney

mairie 20 Rue du Pâquis Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La Commission Culture et Patrimoine organise une Balade Familiale Découverte des quartiers de Champagney. Départ à 9h30 du parking de l’école A.Cachot, à Eboulet. Retour vers 12h. Environ 5 km avec peu de dénivelé. Annulation en cas de grosse intempérie.   .

mairie 20 Rue du Pâquis Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   beatmairie@gmail.com

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English : BALADE FAMILIALE à Champagney

L’événement BALADE FAMILIALE à Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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