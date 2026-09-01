BALADE FAMILIALE à Champagney mairie Champagney

Informations pratiques

Champagney

BALADE FAMILIALE à Champagney

mairie 20 Rue du Pâquis Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Commission Culture et Patrimoine organise une Balade Familiale Découverte des quartiers de Champagney. Départ à 9h30 du parking de l’école A.Cachot, à Eboulet. Retour vers 12h. Environ 5 km avec peu de dénivelé. Annulation en cas de grosse intempérie. .

mairie 20 Rue du Pâquis Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté beatmairie@gmail.com

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English : BALADE FAMILIALE à Champagney

L’événement BALADE FAMILIALE à Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)