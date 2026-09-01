BALADE FAMILIALE à Champagney mairie Champagney
dimanche 20 septembre 2026 · mairie · Champagney
Informations pratiques
Champagney
BALADE FAMILIALE à Champagney
mairie 20 Rue du Pâquis Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Commission Culture et Patrimoine organise une Balade Familiale Découverte des quartiers de Champagney. Départ à 9h30 du parking de l’école A.Cachot, à Eboulet. Retour vers 12h. Environ 5 km avec peu de dénivelé. Annulation en cas de grosse intempérie. .
mairie 20 Rue du Pâquis Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté beatmairie@gmail.com
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English : BALADE FAMILIALE à Champagney
L’événement BALADE FAMILIALE à Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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