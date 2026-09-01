JEP 2026 Bassin de Champagney rue du bassin Champagney

Informations pratiques

Champagney

JEP 2026 Bassin de Champagney

rue du bassin Bassin de Champagney Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Programme du 20 septembre 2026:

– Voies navigables de France (VNF) propose une visite gratuite mais sur réservation du barrage-réservoir de Champagney.

Profitez de cette occasion unique pour venir visiter une partie du barrage, visite de la crête avec description technique et historique (pour des raison de sécurité aucune visite de l’intérieur n’est prévue).

Au détour de la visite, vous découvrirez toute l’histoire de cet ouvrage d’envergure, et comment VNF en assure aujourd’hui l’exploitation.

Guidé par le personnel de VNF, vous comprendrez tout du fonctionnement de cet ouvrage et de sa fonction, l’activité essentielle qu’il remplit depuis plus de 80 ans renforcer l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin, canal qui traverse le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et le Doubs.

**Informations pratiques **

Durée de la visite 45 min

Départs prévus à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h, par groupe de 10 personnes max.

Réservez-vite auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82. .

rue du bassin Bassin de Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com

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English : JEP 2026 Bassin de Champagney

L’événement JEP 2026 Bassin de Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-22 par RONCHAMP TOURISME