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AGENDA · Champagney

Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque · Champagney

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
24 Grande Rue
Ville
70290 Champagney
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagney

Escale au Pays des Histoires

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont.
Mercredi 9 septembre
– 10h à Champagney
– 10h à Frahier et Chatebier
– 10h à Ronchamp
– 9h30 à Plancher-les-Mines   .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Escale au Pays des Histoires Champagney a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME

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