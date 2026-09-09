Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney

Informations pratiques

Champagney

Escale au Pays des Histoires

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont.

Mercredi 9 septembre

– 10h à Champagney

– 10h à Frahier et Chatebier

– 10h à Ronchamp

– 9h30 à Plancher-les-Mines .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Escale au Pays des Histoires Champagney a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME