Balade famille Les créatures magiques de la forêt Carnuta, Jupilles

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Partez à la rencontre des créatures magiques qui peuplent cette forêt ! Entre réalité et imagination, laissez-vous surprendre par des histoires cachées dans les arbres, les plantes et les animaux. Une balade sensorielle et ludique pour éveiller l’imaginaire et découvrir la forêt de Bercé.
Public familial. Sur réservation. .
English :
The magical creatures of the forest family walk
