Balade famille Les créatures magiques de la forêt Carnuta, Jupilles

Balade famille Les créatures magiques de la forêt

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Partez à la rencontre des créatures magiques qui peuplent cette forêt ! Entre réalité et imagination, laissez-vous surprendre par des histoires cachées dans les arbres, les plantes et les animaux. Une balade sensorielle et ludique pour éveiller l’imaginaire et découvrir la forêt de Bercé.

Public familial. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

The magical creatures of the forest family walk

