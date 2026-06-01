Balade fleurie en montagne à Cap Nestès Nistos mardi 23 juin 2026.

Nistos

Balade fleurie en montagne

à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Suivez Christine pour une balade fleurie en montagne. Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès de 9h à 12h.

Tarif

25€ adulte

20€/enfant jusqu’à 17 ans

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

Follow Christine for a flower walk in the mountains. Meet at Nistos-Cap Nestès from 9am to 12pm.

Price

25/adult

20/child up to 17 years old

Reservations required: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Balade fleurie en montagne Nistos a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65