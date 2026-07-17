Balade géologique à DOUAI, Place du Barlet, 59500 Douai, France, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Barlet, 59500 Douai, France · Douai
Informations pratiques
Balade géologique à DOUAI Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du Barlet, 59500 Douai, France Nord
Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la Madeleine sont un exemple.
Place du Barlet, 59500 Douai, France Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 06 13 98 22 98 [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 98 22 98 »}] Balade géologique Parking automobile gratuit, Transport en commun à proximité.
Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la un…
© SWIALKOWSKI Mickaël
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