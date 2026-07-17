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Balade géologique à DOUAI, Place du Barlet, 59500 Douai, France, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Place du Barlet, 59500 Douai, France · Douai

Balade géologique à DOUAI, Place du Barlet, 59500 Douai, France, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Barlet, 59500 Douai, France
Adresse
Place du Barlet, 59500 Douai
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 20 personnes.

Balade géologique à DOUAI Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du Barlet, 59500 Douai, France Nord

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la Madeleine sont un exemple.

Place du Barlet, 59500 Douai, France Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 06 13 98 22 98 [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 98 22 98 »}] Balade géologique Parking automobile gratuit, Transport en commun à proximité.
Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la un…

© SWIALKOWSKI Mickaël

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