Balade géologique à DOUAI, Place du Barlet, 59500 Douai, France, Douai

Informations pratiques

Balade géologique à DOUAI Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du Barlet, 59500 Douai, France Nord

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la Madeleine sont un exemple.

Place du Barlet, 59500 Douai, France Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 06 13 98 22 98 [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 98 22 98 »}] Balade géologique Parking automobile gratuit, Transport en commun à proximité.

Venez découvrir l’histoire géologique régionale en analysant les pierres pour la construction des bâtiments. Le patrimoine géologique est en péril, les « marbres du Boulonnais » de la Galerie de la un…

© SWIALKOWSKI Mickaël