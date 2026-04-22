Langonnet

Balade géologique landes & tourbières de la calotte St-Joseph

La Trinité Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Marche de 2 km sur terrain penté pour atteindre le sommet de la calotte Saint-Joseph, point culminant du Morbihan. Position idéale pour une description des structures du relief du Massif Armoricain et une introduction à son histoire géologique. Balade suivie de la visite de l’église et de la fontaine de la Trinité-Langonnet. Sur réservation. .

La Trinité Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique landes & tourbières de la calotte St-Joseph Langonnet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan