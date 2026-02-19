Balade gourmande de Vinsobres Vinsobres

Balade gourmande de Vinsobres Vinsobres dimanche 24 mai 2026.

Balade gourmande de Vinsobres

Village Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Programme
– Balade pédestre non accompagnée
– Repas et dégustation du Cru Vinsobres
– Animations et marché de produits du terroir
  .

Village Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13  vinsobres.tourisme@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program
– Unaccompanied walking tour
– Vinsobres Cru meal and tasting
– Entertainment and local produce market

L’événement Balade gourmande de Vinsobres Vinsobres a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale