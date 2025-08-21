Les petites promenades de Vinsobres Gareu Chatelain Vinsobres Drôme

Les petites promenades de Vinsobres Gareu Chatelain

Les petites promenades de Vinsobres Gareu Chatelain Chemin Laparan 26110 Vinsobres Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette petite promenade vous amènera dans les vignes sur les hauteurs de Vinsobres avec une très belle vue sur le Ventoux.

English :

This short walk will take you through the vineyards on the heights of Vinsobres, with a beautiful view of the Ventoux.

Deutsch :

Diese kleine Wanderung führt Sie durch die Weinberge auf den Anhöhen von Vinsobres mit einer sehr schönen Aussicht auf den Ventoux.

Italiano :

Questa breve passeggiata vi condurrà attraverso i vigneti sulle alture di Vinsobres con una splendida vista sul Ventoux.

Español :

Este corto paseo le llevará a través de los viñedos en las alturas de Vinsobres con una hermosa vista del Ventoux.

