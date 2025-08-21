Les petites promenades de Vinsobres Gareu Chatelain Vinsobres Drôme
Cette petite promenade vous amènera dans les vignes sur les hauteurs de Vinsobres avec une très belle vue sur le Ventoux.
https://www.dromeprovencale.fr/baronnies/ +33 4 75 26 36 63
English :
This short walk will take you through the vineyards on the heights of Vinsobres, with a beautiful view of the Ventoux.
Deutsch :
Diese kleine Wanderung führt Sie durch die Weinberge auf den Anhöhen von Vinsobres mit einer sehr schönen Aussicht auf den Ventoux.
Italiano :
Questa breve passeggiata vi condurrà attraverso i vigneti sulle alture di Vinsobres con una splendida vista sul Ventoux.
Español :
Este corto paseo le llevará a través de los viñedos en las alturas de Vinsobres con una hermosa vista del Ventoux.
