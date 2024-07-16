Sentier Les Cornuds Vinsobres Drôme
Sentier Les Cornuds Vinsobres Drôme vendredi 1 août 2025.
Sentier Les Cornuds
Sentier Les Cornuds Chemin Laparan 26110 Vinsobres Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Petite boucle, partie nord-est de la commune à travers vignes et vergers, belle vue sur le Ventoux.
English :
Small loop in the northeastern part of the commune through vineyards and orchards, with a fine view of the Ventoux.
Deutsch :
Kleine Schleife, nordöstlicher Teil der Gemeinde durch Weinberge und Obstgärten, schöne Aussicht auf den Ventoux.
Italiano :
Un breve percorso nel nord-est del comune attraverso vigneti e frutteti, con una bella vista sul Ventoux.
Español :
Un corto bucle en el noreste de la comuna a través de viñedos y huertos, con una hermosa vista del Ventoux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme