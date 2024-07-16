Sentier Les Cornuds Vinsobres Drôme

Sentier Les Cornuds Vinsobres Drôme vendredi 1 août 2025.

Sentier Les Cornuds

Sentier Les Cornuds Chemin Laparan 26110 Vinsobres Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Petite boucle, partie nord-est de la commune à travers vignes et vergers, belle vue sur le Ventoux.

English :

Small loop in the northeastern part of the commune through vineyards and orchards, with a fine view of the Ventoux.

Deutsch :

Kleine Schleife, nordöstlicher Teil der Gemeinde durch Weinberge und Obstgärten, schöne Aussicht auf den Ventoux.

Italiano :

Un breve percorso nel nord-est del comune attraverso vigneti e frutteti, con una bella vista sul Ventoux.

Español :

Un corto bucle en el noreste de la comuna a través de viñedos y huertos, con una hermosa vista del Ventoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme