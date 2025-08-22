Les petites promenades de Vinsobres les chemins du terroir Vinsobres Drôme

Les petites promenades de Vinsobres les chemins du terroir

Les petites promenades de Vinsobres les chemins du terroir Chemin Laparan 26110 Vinsobres

Durée : Distance : Tarif :

Cette petite promenade vous perpet de découvrir la campagne vinsobraise en traversant vignes, oliveraies et verger’s sous le regard du Ventoux.

English :

This short walk allows you to discover the Vinsobraise countryside, passing through vineyards, olive groves and orchards, with the Ventoux in the background.

Deutsch :

Dieser kleine Spaziergang führt Sie durch Weinberge, Olivenhaine und Obstgärten unter dem Blick des Ventoux durch die Landschaft der Vinsobraise.

Italiano :

Questa breve passeggiata vi permetterà di scoprire la campagna del Vinsobraise attraverso vigneti, uliveti e frutteti, con il Ventoux sullo sfondo.

Español :

Este corto paseo le permitirá descubrir el campo de Vinsobraise a través de viñedos, olivares y huertos, con el Ventoux de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-06 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme