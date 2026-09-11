Balade gourmande, Temple de Janus, Autun

Informations pratiques

Balade gourmande Samedi 19 septembre, 09h30 Temple de Janus Saône-et-Loire

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Cette balade nature et archéologique se fera le long des anciennes voies romaines du temple de Janus. Elle se terminera par une dégustation de produits locaux à la station fermière, un moment convivial à partager tous ensemble

Temple de Janus Lieu-dit La Genetoye, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Situé en dehors des remparts de l’Antique Augustodunum, le temple dit de Janus reste le seul vestige en élévation d’un quartier cultuel extra-muros. c’est un fanum, temple de tradition gauloise constitué d’une cella (pièce centrale surélevée abritant la statue de culte), entourée d’une galerie couverte. Le nom de Janus vient de la déformation du nom du quartier, La Genetoye, le lieu où poussent les genêts.

Cette balade nature et archéologique le long des anciennes voies romaines se termine par une dégustation de produits locaux à la station fermière

©Station fermière