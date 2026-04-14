Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines
Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines 25 et 26 avril Embarcadère Vauban Promenade Nord
Sur inscription, 5.50€/adulte & 5€/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Embarquez à bord de nos bateaux à passagers pour une visite commentée de 50 minutes autour des fortifications de la ville de Gravelines. Cette balade vous permettra de (re)découvrir la riche histoire de notre cité, des premières fortifications bâties sur les plans de Charles Quint en passant par le nouveau système défensif de Vauban. Tout vous sera dévoilé !
Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}]
Découvrez les fortifications de Gravelines ! visite guidée
Ville de Gravelines
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