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Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Embarcadère Vauban Promenade

Adresse : Gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Sur inscription, 5.50€/adulte & 5€/enfant

Balade guidée « Au fil de l’eau » en bacôves autour des fortifications de Gravelines 25 et 26 avril Embarcadère Vauban Promenade Nord

Sur inscription, 5.50€/adulte & 5€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Embarquez à bord de nos bateaux à passagers pour une visite commentée de 50 minutes autour des fortifications de la ville de Gravelines. Cette balade vous permettra de (re)découvrir la riche histoire de notre cité, des premières fortifications bâties sur les plans de Charles Quint en passant par le nouveau système défensif de Vauban. Tout vous sera dévoilé !

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Découvrez les fortifications de Gravelines ! visite guidée

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