Balade guidée & dégustation de produits locaux Limogne-en-Quercy
samedi 11 juillet 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Balade guidée & dégustation de produits locaux
Place d’occitanie Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28
Les commerçants & les artisans de Limogne en Quercy organisent des balades gourmandes pour vous faire découvrir le village de Limogne en Quercy les chemins, les cabanes, l'histoire du village
Les commerçants & les artisans de Limogne en Quercy organisent des balades gourmandes pour vous faire découvrir le village de Limogne en Quercy les chemins, les cabanes, l'histoire du village. Elle sont suivies d'une dégustation offerte de produits locaux .
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Place d’occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 11
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English :
The shopkeepers and artisans of Limogne-en-Quercy are organizing culinary tours to help you discover the village of Limogne-en-Quercy: its paths, huts, and history
L’événement Balade guidée & dégustation de produits locaux Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CVL Lalbenque Limogne
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