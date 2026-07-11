Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Balade guidée & dégustation de produits locaux

Place d’occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28

Les commerçants & les artisans de Limogne en Quercy organisent des balades gourmandes pour vous faire découvrir le village de Limogne en Quercy les chemins, les cabanes, l'histoire du village

Les commerçants & les artisans de Limogne en Quercy organisent des balades gourmandes pour vous faire découvrir le village de Limogne en Quercy les chemins, les cabanes, l'histoire du village. Elle sont suivies d'une dégustation offerte de produits locaux .

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Place d’occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 11

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English :

The shopkeepers and artisans of Limogne-en-Quercy are organizing culinary tours to help you discover the village of Limogne-en-Quercy: its paths, huts, and history

L’événement Balade guidée & dégustation de produits locaux Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CVL Lalbenque Limogne