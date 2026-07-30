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BALADE GUIDEE EN BARQUE / LA MAISON DE LA RIVIÈRE Journées du Patrimoine St-Georges-de-Montaigu Rocheservière

samedi 19 septembre 2026 · St-Georges-de-Montaigu · Rocheservière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
St-Georges-de-Montaigu
Adresse
Place du Gué des Joncs
Ville
85600 Rocheservière
Département
Vendée
Tarif

Rocheservière

BALADE GUIDEE EN BARQUE / LA MAISON DE LA RIVIÈRE Journées du Patrimoine

St-Georges-de-Montaigu Place du Gué des Joncs Rocheservière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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St-Georges-de-Montaigu Place du Gué des Joncs Rocheservière 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 44 67 

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English :

L’événement BALADE GUIDEE EN BARQUE / LA MAISON DE LA RIVIÈRE Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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