Balade guidée en bateau à passagers autour des fortifications, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Embarcadère Vauban Promenade · Gravelines
Informations pratiques
Balade guidée en bateau à passagers autour des fortifications 19 et 20 septembre Embarcadère Vauban Promenade Nord
Tarif : 5.50€ par adulte – 5€ par enfant (Enfant moins de 18 ans)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’adulte – Inscription conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Embarquez à bord de nos bateaux à passagers pour une visite commentée de 50 minutes autour des fortifications de la ville de Gravelines. Cette balade vous permettra de (re)découvrir la riche histoire de notre cité, des premières fortifications bâties sur les plans de Charles Quint en passant par le nouveau système défensif de Vauban, tout vous sera dévoilé !
Embarcadère Vauban Promenade 41 rue de Dunkerque Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Embarquez à bord de nos bateaux à passagers pour une visite commentée de 50 minutes autour des fortifications de la ville de Gravelines. Cette balade vous permettra de (re)découvrir la riche histoire…
©Ville de Gravelines
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