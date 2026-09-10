Exposition « Former les enseignants : quelle histoire ! », Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Exposition « Former les enseignants : quelle histoire ! » Samedi 19 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine 2026.

Venez découvrir l’histoire du site de formation de Gravelines, à travers l’exposition « Former les enseignants : quelle histoire ! » proposée par le service des archives de l’Université de Lille – INSPÉ Lille HdF. Cette exposition retrace l’histoire de la formation des enseignants dans la région Nord – Pas-de-Calais.

Vous pourrez également découvrir l’exposition « Former les enseignants à Gravelines d’Hier à Aujourd’hui » d’Agathe Leyssens, maîtresse de conférences en Didactique de l’histoire, ainsi que l’exposition « Vivre à Gravelines en 2050 ». Portée par Emilie Dhénin, formatrice en géographie, cette exposition aborde la dimension vécue de la géographie dans les territoires de proximité du site de formation.

Une exposition virtuelle interactive et ludique sera également accessible sur place, grâce à des tablettes numériques : venez aider l’inspecteur J à résoudre une nouvelle enquête !

Enfin, la ville de Gravelines met à disposition de l’institut son exposition « Minots Gravelinois au fil des époques ».

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine …

©INSPE Lille HdF