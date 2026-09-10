Escape Game : L’école normale d’Institutrices de Douai, Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Escape Game : L’école normale d’Institutrices de Douai Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Sur inscription, par équipe de 3/4 voir 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Serious escape game : Arriverez-vous à sortir de l’école normale d’institutrices de Douai ?

La formation des maîtresses et maîtres d’école à un long passé. Depuis plus d’un siècle, de nombreuses lois ont fait évoluer l’école.

Vous vous promenez sur le site de l’ancienne antenne de l’école normale d’institutrices de Douai, et avez l’occasion de vivre et comprendre comment ces jeunes femmes vivaient leur formation avant la transformation des lieux en Institut Universitaire de la Formation des Maîtres.

Vous aurez vingt minutes pour passer le concours d’entrée à l’école normale, puis découvrir le rythme de vie, les cours, l’internat, les activités périscolaires, mais surtout obtenir votre certificat de fin d’études normales.

À vous de prouver que vous auriez été une bonne normalienne et de sortir avec votre diplôme !

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/ [{« type »: « email », « value »: « inspe-rps-gravelines@univ-lille.fr »}]

Serious escape game : Arriverez-vous à sortir de l’école normale d’institutrices de Douai ?

©INSPE Lille HdF