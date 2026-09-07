Exposition « Former les enseignants à Gravelines d’Hier à Aujourd’hui », Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Exposition « Former les enseignants à Gravelines d’Hier à Aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine 2026.

Venez découvrir l’exposition « Former les enseignants à Gravelines d’Hier à Aujourd’hui » d’Agathe Leyssens, maîtresse de conférences en Didactique de l’histoire :

« Reconnue pour la beauté de ses remparts, la richesse du musée de l’estampe, Gravelines dispose d’une richesse architecturale et patrimoniale (y compris culinaire tel le succulent gâteau le Bastion) source d’inspiration pour la création de projets interdisciplinaires. Afin de former les futurs professeurs des écoles aux démarches actives et innovantes bien différentes des méthodes du XIXe siècle, le site Inspe de Gravelines mobilise ces ressources de façon très concrète. Nombre de productions (affiches, livrets, créations audio et artistiques …..) réalisées par les futurs P.E, formés entre et hors des murs du site de Gravelines démontrent que l’on peut enseigner de manière inductive, active et interdisciplinaire l’histoire au cycle III (Ecole des Hussards de la République et Première guerre mondiale) tout en intégrant les parcours éducation à la santé. »

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine …

©INSPE Lille HdF